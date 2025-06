San Bernabé debería invitar a quedarse

Comenta Compartir

Este año, en fiestas de San Bernabé, Logroño se ha quedado medio vacío. No solo porque muchos se han ido de puente (algo comprensible), sino ... porque quedarse ya no parece una opción atractiva. Sin embargo, aún hay gente que se queda: que va con sus hijos a los hinchables, participa en una peña, se viste de renacentista o simplemente quiere disfrutar las fiestas en su ciudad. Pero cada vez es más difícil sentir que quedarse también tiene sentido. Sería bueno repensar un modelo de fiesta que no se concentre únicamente en el centro; que lleve música, juegos y actividades también a los barrios. Que recupere lo participativo más allá de las degustaciones, que ahora son muchas y siempre en los mismos lugares. Y que incluya talleres o propuestas relacionadas con la cultura local, como historia, ilustración, danza o trajes tradicionales, para que cada barrio pueda sentirse parte y protagonista de las fiestas, no solo como espectador. Además, se podrían introducir pequeñas medidas que fomenten quedarse, como un bono local para la feria o el mercado medieval: descuentos para residentes que consuman en esos espacios durante las fiestas, al estilo del bono comercio. Sería una forma de animar la participación, hacer más accesibles los precios y dar un pequeño reconocimiento a quienes viven la ciudad, incluso cuando muchos se van. Las fiestas no deberían ser solo para quien tiene tiempo, coche y ganas de copas. También para quienes viven aquí, quienes aún quieren disfrutar de lo común y quienes creen que lo local merece la pena. Aún somos muchos, aunque a veces parezca que no. Atentamente, una vecina de Logroño.

