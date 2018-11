Muros para hacer grafitis

Todo el mundo tiene una manera de expresarse. Algunas personas lo hacen hablando, cantando... pero otras lo hacen mediante grafitis. Es decir, es posible que haya personas que no sepan expresarse bien con la palabra, por lo que tienen que recurrir a expresarlo pintando.

En mi opinión, los grafitis hechos en tiendas (sean fruterías o academias de baile) me parecen arte urbano y un buen marco para presentarlo. Pero, por el contrario, hay otras personas que los hacen en las paredes de las calles, una actividad que no decora. A pesar de esos grafitis, con los que los ciudadanos no están de acuerdo, se les podría plantear una solución: se les podría habilitar un espacio al aire libre en alguna parte de la ciudad donde puedan reflejar esos sentimientos, fomentando así el arte urbano en lugares adecuados.

Podrían poner algunos muros, por ejemplo, en el parque del Ebro para esta forma de expresión en libertad ya que el mundo del grafiti se está fomentando cada vez más.

Y me surge una interrogante: ¿qué pasaría si todas las ciudades tuvieran un Banksy?