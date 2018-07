Multas en Ezcaray sólo los días laborables

Vivo en Ezcaray y veo que la Guardia Civil, al parecer sólo trabaja para poner multas por mal aparcamiento entre semana. Observo que donde a mí me han puesto una multa por esa causa y en otros muchos sitios -zonas con placa de prohibido estacionar ni parar, líneas amarillas, curvas a menos de 5 metros de cruces impidiendo la visibilidad, etc.-, durante los fines de semana o en los puentes o fiestas, no aparece ni un agente para poner multas. ¡Qué curioso! ¿Será que si no se espanta el turismo? Creo recordar que el Código y las normas de circulación no tienen preferencias para nadie y funcionan todos los días del año.

Por otro lado, la cantidad de placas de vado ilegales, sin licencia, solo para asustar, que se ven en el pueblo, además de la gran cantidad de placas legales que ya hay, es de escándalo. ¿Tampoco se vigila eso?