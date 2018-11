Como ha sido tan larga la misa y la procesión del comienzo de la Misión diocesana, me he permitido ir pensando en acciones que fortalezcan ese anuncio del Evangelio. Y se me han ido ocurriendo varias cosas:

1. Fenomenal el potenciar Chavicar en todos sus servicios.

2. Ceder pisos para que puedan vivir las personas que carecen de ellos. Pueden ser pisos de la diócesis, habitaciones en el seminario y en otras casas de religiosos y en ofertas de particulares.

3. Crear en la antigua casa de la Iglesia en la calle Navarra un centro de acogida para todas las personas que lo deseen.

4. Ofrecernos y multiplicar el número de voluntarios en toda causa noble , ONG, asociaciones, grupos...

5. Crear una sucursal en Logroño de una banca ética con oficina y funcionamiento para que podamos invertir nuestros ahorros en causas nobles.

6. Animarse las cofradías y parroquias rurales y de la ciudad a buscar y pagar una casa en alquiler para inmigrantes, refugiados o simplemente para personas necesitadas.

7. Trabajar todos para que en los hechos y la realidad, La Rioja sea una comunidad compasiva.

Ya he pensado bastante. Me siento empujado por todas las personas de buena voluntad y vuelvo a la vida.

