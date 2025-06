Gracias al personal del San Pedro

Comenta Compartir

Me gustaría dar las gracias a la plantilla del San Pedro, planta de Cardiología, por el trato eficiente, cariñoso, atento y especial que me han ... prodigado durante los días en los que ingresé dos veces. En la primera, en la habitación 336, y en la segunda en la 333. Mi agradecimiento más sincero, sobre todo al personal de enfermería, celadores y médicos que me han cuidado y tratado con una deferencia y un trato exquisito, haciendo honor a la idiosincrasia riojana. Sin duda, la mejor gente del mundo. Lo dice un gallego afincado en esta bella tierra.

Miguel Vázquez Domínguez

