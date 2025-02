Comenta Compartir

Estos días Labraza vive una situación insólita que escapa a toda lógica por lo absurda. Una tropelía orquestada por el Gobierno Vasco e Iberdrola y ... jaleada por el Ayuntamiento de Oyón. Deseábamos que nuestra Comunidad Autónoma volviera su mirada hacia Labraza para que nos ayudase a traer la fibra, disponer de buenas comunicaciones y unos servicios mínimos. Y cuando por fin no hemos hecho visibles ha sido para destruir este Conjunto Histórico Artístico. Y me pregunto: ¿Tiene sentido celebrar elecciones municipales?, ¿sirven para algo? Visto lo visto, no. Los políticos de nuestros municipios no tienen voz ni voto. Son títeres en manos de los políticos de las altas esferas, limitándose a acatar ordenes y confiar así en que permanecerán en la silla. Señores, pueden ser leales y honestos en su cargo. Un cargo obtenido por los votos de la gente que ha creído sus palabras, pero... No, una vez conseguido el objetivo, se olvidan como lo consiguieron y su palabra favorita es «¡Sí, Bwana!», «lo que manden», «¿podemos hacer algo más por ustedes?». Hacen el trabajo sucio para sus amos y señores, esos que mañana los masacrarán como ustedes masacran a quienes le han dado el voto. ¿Es que no hay ningún político honrado, ético y leal a las ideas por las que fueron votados?

