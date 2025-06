Una cita que no llega

Comenta Compartir

Como ya no sé a dónde ni a quién recurrir, me permito utilizar este espacio que usted me brindan en Diario LA RIOJA. Me dirijo ... con esta carta a la consejera de Salud, María Martín, y al jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital San Pedro, el doctor Del Río. ¿Creen ustedes que es normal que en una consulta de glaucoma, pedida por la doctora de esa misma especialidad para el mes de febrero, estemos en junio y todavía no haya sido citada? Llevo reclamando esta atención prácticamente cada semana. No obtengo respuesta. No entiendo, ni considero normal, esta demora cuando se trata de glaucoma, una enfermedad muy grave que puede causar la pérdida de visión.

