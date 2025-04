Proteger a los propietarios

Comenta Compartir

Señora directora: me dirijo a usted para expresar mi indignación como víctima directa de la okupación ilegal de mi vivienda. Resulta incomprensible que las autoridades ... no solo no actúen con firmeza, sino que, en ocasiones, parezcan amparar este atropello a la propiedad privada, vulnerando el artículo 18 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del domicilio. La okupación conlleva para el propietario un calvario judicial, costes económicos y una gran impotencia, especialmente en los casos de «inquilinokupación». Mientras se protege, con razón, a los realmente vulnerables, también se está permitiendo que delincuentes reincidentes se aprovechen de vacíos legales, perjudicando a los pequeños propietarios que representan el 95% del mercado del alquiler. La pasividad ante esta situación encarece el alquiler, desincentiva el arrendamiento y provoca que muchos opten por no alquilar o imponer condiciones muy restrictivas. Es hora de que el Estado proteja al ciudadano honrado y no al infractor. Se necesitan medidas efectivas, como la promoción de alquiler social, y no políticas que premien la ilegalidad.

