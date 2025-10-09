Cuidemos los jardines de El Espolón

Comenta Compartir

Escribo esta carta en relación al deterioro que están sufriendo los jardines de El Espolón. Son espacios ornamentales que deberíamos cuidar e incluso proteger proactivamente, ... como patrimonio natural y artístico de la ciudad. La proliferación de festivales músico/culturales/gastronómicos que han tenido lugar este año por un lado, y por otro la moda que se ha extendido entre los dueños de los perros del entorno, de entrar con los canes entre los setos de boj, está haciendo estragos en los jardines. Hago un llamamiento a las autoridades de la capital riojana para que se revise por favor la cartelería en este lugar que indica «no pisar» y para que, en la medida de lo posible, se utilice la plaza del Ayuntamiento para todo aquello que requiera un espacio céntrico, abierto y público, y que las personas puedan pisar sin destrozar. Que el Espolón siga siendo por muchos años el corazón de Logroño, en el que nadie se sienta extranjero y en el que cualquier persona, venga de donde venga, pueda sentarse en un banco y deleitarse con sus preciosos e históricos jardines.

