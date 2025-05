Lecciones del apagón

El 28, día del apagón, La Rioja entró en estado de alarma 3. Trabajo como docente en un instituto y el lunes llegó un correo ... que nos avisaba a los docentes y a las familias que al día siguiente, martes 29, los centros estarían abiertos para facilitar la conciliación familiar, pero sin actividad lectiva. La mayoría del alumnado no vino a clase. Por la tarde recibimos otro correo diciendo que al día siguiente, miércoles 30, se reanudaba la actividad lectiva ordinaria porque estamos en nivel 2.

No entiendo de estados de alarma, pero sí algo de educación, y lo que hemos transmitido a los estudiantes es que cualquier contratiempo (¡que no lo había!) es válido para no ejercer responsabilidades. Se puede entender, que no justificar, que el alumnado busque excusas para no ir a clase, pero no que desde el Gobierno se brinde la oportunidad de hacerlo y además, se infravalore nuestro trabajo. Si el martes, día después del apagón, se hubiera dado alguna circunstancia anómala, estoy segura que hubiéramos reaccionado con profesionalidad y humanidad (podemos dar clase sin soportes digitales, ser flexibles ante lo que ocurre, etcétera), pero es que no hubiera hecho falta porque no hubo ningún problema técnico (más allá de los habituales), ni de transporte, ni de conciliación familiar. Y el mensaje enviado ni era necesario, ni ha valorado a los docentes, ni ha enseñado nada a nuestros jóvenes.