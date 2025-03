Incentivos para vivir en Logroño

Comenta Compartir

Que Logroño tiene la vista puesta en el futuro es algo indiscutible. Cuando me enteré de lo que implicaba esto del 'Logroño 2050' me quedé ... bastante ilusionada. Por lo que pude leer, se habla de un Logroño más dinámico y sostenible, con un Ebro protagonista que sería navegable y, sobre todo, con muchos parques (un anillo de 27 kilómetros si mal no recuerdo). Mezclar urbanismo con naturaleza es una idea atrevida pero necesaria, y hará que Logroño sea mucho más atractivo y agradable. Pero para poder vivir aquí no basta con una ciudad verde y bonita, se necesita vivienda, y aquí entra la que creo es la segunda noticia de la semana, el desbloqueo del Ramblasque. El proyecto de esta zona, con 3.200 nuevas viviendas, 900 ellas de protección oficial, todo ello con una avenida de la Sierra abierta y con un carril ciclopeatonal, cubre una necesidad que llevamos mucho tiempo reclamando y que, ahora más que nunca, tiene que realizarse de verdad. Esta nueva hoja de ruta es a la par de ambiciosa, gratificante. Ojalá provoque que muchos de los que tuvieron que irse, vuelvan a la que siempre será su ciudad pero, esta vez, con un incentivo para quedarse.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Logroño