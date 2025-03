Revirtamos la ecuación

Comenta Compartir

Soy de las que pienso que vivimos rodeados de personas que creen gozar de una alta superioridad moral para dar opiniones, elaborar teorías o escupir ... eslóganes que en ocasiones encierran cierto tufo de odio hacia aquellos que se apartan de sus posiciones, en una búsqueda constante de la confrontación. Si sumamos en la ecuación a las redes sociales, sucede como escribió Juan Manuel de Prada: «Redes siempre prestas a convertirse en vomitorio y patíbulo en el que un hormiguero de individuos pueden hacer quedadas y montar aquelarres, para destruir vidas de personas a las que nunca podrán amar, porque no las conocen». ¿Cómo revertir la ecuación sin caer en el buenismo y la condescendencia? Es la gran tarea pendiente entre todos. Pienso en ello cuando me llega la experiencia con el equipo de las Urgencias del centro de salud de Cervera del Río Alhama, el pasado domingo. Claro que siento la necesidad de alabar a estas tres mujeres, médica, enfermera y administrativa; casi es una obligación moral. Las tres le brindaron a mi madre, persona de edad avanzada, primero, una voz amable y tranquilizadora cuando telefoneó, para luego, una vez en el consultorio y tras los protocolos y pruebas necesarias, lograr que el diagnóstico resultara casi secundario. Porque no estamos acostumbrados a hacer halagos cuando corresponde, ya sea por las prisas en las que andamos metidos, o por una o mil razones. Por eso, me sumo con esta carta a la difícil tarea de procurar que los gases tóxicos que vierten las redes y la sociedad en general vayan perdiendo terreno y así poder respirar mejor dentro de nuestra precaria convivencia.

