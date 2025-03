Un modelo sanitario que precisa reformas

¿Cuánto tiempo hemos hablado de lo afortunados que somos por tener la mejor sanidad del mundo? Siempre hemos escuchado que en España tenemos un ... sistema de salud ejemplar, accesible para todos y de calidad. Sin embargo, hoy me encuentro reflexionando sobre lo lejos estamos de esa imagen ideal.

La realidad es que cada vez cuesta más lograr una cita con el médico. Ya no se trata solo de la falta de profesionales, sino del tiempo que tenemos que esperar para ser atendidos. Por no hablar de la calidad asistencial, con facultativos a través de llamadas telefónicas paliando problemas que antes se trataban con la confianza que da mirarse a la cara. Las enfermedades más comunes y rápidas, esas que no son urgentes, pero requieren atención inmediata, se quedan sin atender. ¿Cuántas gripes, resfriados, gastroenteritis has pasado sin conseguir cita en el médico?

No es solo un dolor de estómago o un resfriado lo que está en juego, sino que con las largas esperas, hay quienes podrían estar retrasando diagnósticos de enfermedades graves. Eso sí que da miedo. Las enfermedades no esperan, y la prevención y la detección temprana son clave para evitar que se conviertan en algo mucho más complicado.

¿Cuántos titulares de urgencias colapsadas hacen falta para saber que los ciudadanos solo buscamos refugio de problemas que nadie puede atender?

Ni que hablar tiene las zonas rurales. No todas las localidades tienen la suerte de contar con un consultorio médico cerca. En muchos lugares, los abuelos y personas mayores tienen que desplazarse largas distancias para ser atendidos, lo que se convierte en un desafío aún mayor para ellos. Para una persona mayor, el acceso a la atención médica debería ser una prioridad, ya que son ellos quienes más lo necesitan, pero en muchos pueblos la falta de recursos empeora su calidad de vida.

No podemos olvidar el trabajo y la dedicación del personal sanitario. Los médicos, enfermeras, auxiliares y todos aquellos que forman parte del sistema están haciendo un esfuerzo titánico en medio de una situación difícil. Están viviendo una auténtica crisis de agotamiento, no son superhéroes y no todo es vocación. Quizá es el momento de que como sociedad, nos preguntemos: ¿seguimos teniendo la mejor sanidad del mundo o estamos ante un modelo que urge reformas para poder dar la atención que todos merecemos? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar a que las cifras nos den en la cara para que no podamos ignorar más la realidad que estamos viviendo?