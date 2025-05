El negocio de la sanidad pública es salvar vidas

Comenta Compartir

He nacido dos veces: una hace 57 años en el antiguo Hospital San Millán y otra en Valdecilla. Y digo Valdecilla porque vino a visitarme ... ese 'amigo' interior que se nos aparece a algunos llamado cáncer y porque aquí todavía no operaban con la máquina Da Vinci que ofrece una cirugía de alta precisión y poco invasiva. Recuerdo que escuché muchas opiniones que decían que teniendo seguro privado al final todos acababan en la sanidad pública porque es esta la que salva cuando todo se pone difícil. Pues bien: después de la quimio previa y la cirugía robótica, el 'bicho' ha despertado y las pruebas que me están haciendo en el San Pedro son muy caras. Aquí es donde quiero entrar, porque la sanidad pública no tiene por qué ser rentable a ojos empresariales. No se puede medir con dinero que en una operación en vez de haber cinco médicos haya solo uno, ni te pueden decir que te van hacer una resonancia sin contraste porque es más barata. Ya sabemos que en una medición empresarial la sanidad pública es deficitaria, pero es rentable en términos de salvar vidas. Yo soy testigo de la atención que he recibido en el Cibir en Urología e incluso en Atención Primaria. Por eso hago un llamamiento a las instituciones para que financien como se debe a la sanidad pública.

