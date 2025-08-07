Concejal indignado
Manuel Martínez
Jueves, 7 de agosto 2025, 22:01
El concejal de Interior ha manifestado su indignación por el tratamiento dado a nuestra ciudad al compararla con el salvaje Oeste cuando, según él, han ... sido actos puntuales («vandálicos»). Indignación es la que sentimos los vecinos del Casco Antiguo que noche tras noche, y no solo los sábados, nos vemos privados de nuestro derecho al descanso; indignación al tener que parapetarnos en nuestras casas ante el ruido; indignación ante la usurpación sistemática del espacio público; indignación ante la suciedad generalizada; indignación al vernos reiteradamente desamparados por el Consistorio y por la Policía Local que ignora nuestras llamadas o nos informa de que no tienen suficientes efectivos para actuar. Esto es indignación, señor concejal.
