El pasado día 2 de abril tuve que acudir al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro, aconsejada por la óptica donde me miraron la ... tensión ocular, que dio como resultado 19,5 en el ojo izquierdo y 34,3 en el derecho. A las 12.30 horas me tomaron los datos. Después de las 17.30, un celador, que me escuchó preguntar en la ventanilla si por la tarde había oftalmólogo, me pide el número de espera, se informa, pregunta y me dice: enseguida la llamarán. Me vieron a las 19.45 horas. En el transcurso de esta espera me llamaron para tres salas diferentes. En una de ellas me tomaron la tensión arterial, sin darme ninguna explicación de nada. Al final, cuando me tomaron por fin la tensión ocular, la oftalmóloga me dijo que tener 34,3 no era motivo para acudir a urgencias, aunque sí, creía conveniente el seguimiento de esas subidas. ¿Qué pasa con las Urgencias en Logroño? ¿Realmente tenemos servicio de Urgencias? ¿Están cubiertos nuestros derechos en la sanidad pública?

