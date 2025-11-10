Comenta Compartir

Se cumplen en estas fechas 50 años de 'La Marcha Verde', es decir, el intento de invasión por la fuerza de lo que entonces formaba ... parte del territorio nacional, a saber, la provincia española número 53, el Sáhara Español. Pese a lo mucho que se ha escrito al respecto, no hubo desdoro alguno en el buen nombre del Ejército ni en el repliegue inicial ni en la retirada posterior. Y aunque no nos hicieron ninguna gracia y hubo más de un enfado, simplemente se cumplieron las órdenes que nos dieron en el mejor ejemplo de disciplina. Estos días, a los que nos tocó vivir todo aquello nos viene a la memoria el recuerdo de los compañeros caídos, el frío nocturno y el calor del desierto, las molestas moscas, los escorpiones, el olor del gasoil de los motores, el de la grasa consistente de las amas y el de la pólvora, nuestros uniformes siempre polvorientos, el zumbido del radar LPD-20, las cartas de la novia y de los padres y tantas cosas más, y también, pues todo hay que decirlo, la nostalgia de aquellos años mozos en los que apenas pasábamos de los veinte. Vayan mi recuerdo y mi afecto a vosotros, veteranos del Sáhara, sé que estáis ahí en la Asociación y repartidos por toda España, con el mismo espíritu y las mismas ganas de entonces y que tal vez tengáis ocasión de leer esto.

Luis Laín Movellán (Veterano del Sáhara)

