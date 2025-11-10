LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la directora

La Marcha Verde

Luis Laín Movellán

(Veterano del Sáhara)

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:10

Se cumplen en estas fechas 50 años de 'La Marcha Verde', es decir, el intento de invasión por la fuerza de lo que entonces formaba ... parte del territorio nacional, a saber, la provincia española número 53, el Sáhara Español. Pese a lo mucho que se ha escrito al respecto, no hubo desdoro alguno en el buen nombre del Ejército ni en el repliegue inicial ni en la retirada posterior. Y aunque no nos hicieron ninguna gracia y hubo más de un enfado, simplemente se cumplieron las órdenes que nos dieron en el mejor ejemplo de disciplina. Estos días, a los que nos tocó vivir todo aquello nos viene a la memoria el recuerdo de los compañeros caídos, el frío nocturno y el calor del desierto, las molestas moscas, los escorpiones, el olor del gasoil de los motores, el de la grasa consistente de las amas y el de la pólvora, nuestros uniformes siempre polvorientos, el zumbido del radar LPD-20, las cartas de la novia y de los padres y tantas cosas más, y también, pues todo hay que decirlo, la nostalgia de aquellos años mozos en los que apenas pasábamos de los veinte. Vayan mi recuerdo y mi afecto a vosotros, veteranos del Sáhara, sé que estáis ahí en la Asociación y repartidos por toda España, con el mismo espíritu y las mismas ganas de entonces y que tal vez tengáis ocasión de leer esto.

larioja La Marcha Verde