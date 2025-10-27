LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Sobre la calle del Horno y los bancos de la Glorieta

Luis Dorado García

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:23

Comenta

Aparece en La Rioja del 26 de octubre, en papel, un artículo titulado 'La calle del horno lanza un SOS al rojo vivo'. No sé ... quién será el tal Rojo Vivo, pero pienso que lo mejor sería que lo lanzasen al Ayuntamiento, que raudo irá a poner remedio a los desmanes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre es hallado muerto en un trastero de Logroño
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés
  3. 3

    La calle del Horno de Logroño lanza un SOS al rojo vivo
  4. 4

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  5. 5 Detenido un kamikaze tras recorrer más de 40 kilómetros en dirección contraria en la AP-68
  6. 6 Un camión accidentado provoca un monumental atasco en la autopista
  7. 7 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  8. 8

    El negocio se trabaja en familia
  9. 9

    La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima
  10. 10 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sobre la calle del Horno y los bancos de la Glorieta