Corina y la historia

Quisiera aludir a la tribuna titulada 'La coherencia democrática de María Corina Machado' publicada recientemente en estas mismas páginas. En primer lugar, la oposición a ... un dictador, como es Maduro, no te da 'per se' patente de demócrata. La historia tiene numerosos ejemplos. Corina Machado ha declarado reiteradamente su intención de privatizar las empresas públicas venezolanas (como PDVSA) desde hace décadas, mucho antes de Chávez y Maduro. En otras palabras: arrebatar al pueblo su riqueza para ponerla en manos privadas, con toda probabilidad norteamericanas. Enlazando con ello, Corina es admiradora declarada de Trump que quizás sea otro adalid de la democracia, aunque sí es otro reconocido ultraliberal en lo económico, al estilo de Milei y la propia Corina. Por otra parte, Corina no ha dicho una palabra sobre sus conciudadanos deportados por Trump contra cualquier norma. Además, todos conocemos los continuos bombardeos del ejército norteamericano a barcos venezolanos bajo la acusación de narcotraficantes. Así, sin apresarlos, sin juicio ni veredicto, pero sí con condena a muerte. ¿Alguien la ha oído quejarse ? Estas cosas son las que a muchos nos obligan a mantener reservas sobre el merecimiento de tan preciado premio. Me permito recomendar la carta que Adolfo Pérez Esquivel, también Nobel de la Paz, de larguísimo y universalmente reconocido currículum en defensa de la democracia y los derechos humanos, ha dirigido a Corina Machado. La historia nos enseña muchas cosas, también a buscar el origen, razones y consecuencias de los hechos, no solo a «sorprenderse» (¿escandalizarse?) por ellos.

