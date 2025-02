No son accidentes laborales

El 18 de febrero fue un día aciago para la clase obrera riojana. Dos trabajadores morían en sus puestos de trabajo con apenas horas de ... diferencia. En 2025, cada once días ha muerto un trabajador residente en nuestra región en sucesivos 'accidentes' laborales.

Utilizo las comillas porque estos sucesos distan mucho de constituir accidentes, pues no son ni imprevistos, ni inevitables.

Morir por cualquier incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es un accidente. No es accidente dejarse la vida realizando una actividad sin la debida protección, sin una adecuada formación, o siendo presa de unas prisas por satisfacer un horario donde nuestra seguridad no es un factor a tomar en cuenta.

Leyes que, además de la timidez en su contenido, son violadas a diario porque no existe voluntad patronal por cumplirlas, ni política para hacerlas cumplir. No hay inspecciones, porque faltan inspectores. Y las sanciones son tan laxas que renta arriesgarse a no acatarlas.

¿Resultado? En 2024 los 'accidentes' laborales mortales aumentaron en España un 10,4%. 800 trabajadores y trabajadoras cuyas vidas han sido sacrificadas al altar de los beneficios de una minoría, que no dejan de engordar a costa de nuestro sudor y, a la vista está, de nuestra sangre.

En el capitalismo somos cifras desdeñables. Desterremos el capitalismo de nuestras vidas, precisamente para eso. Para vivir.