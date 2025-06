Pilatos en el gobierno universitario

Comenta Compartir

No es noticia que el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja deje hacer respecto al proyecto de investigación en el que participa ... bajo el liderazgo del Instituto israelí Technion, colaborador del ejército sionista. Los argumentos esgrimidos presentan una amalgama de razones fundamentadas, a las que se suman excusas ridículas y obviedades que deben plasmarse. La causa palestina no va a ser mejor defendida porque la UR se retire del proyecto, pues ni Technion va a verse afectado, ni la Comisión Europea, nuevamente cubierta de estiércol al ir de la mano de una entidad colaboradora de un genocidio, va a virar su posición prosionista. Pero resulta ruin presentar dicho Instituto como una entidad comprometida con la paz y los derechos humanos. Leyendo las declaraciones de su mandamás, Uri Sivan, una evoca las ingenuas peticiones que hacíamos en misa de niños («porque haya paz y no haya pobres»), ocultándose a la parroquia si tan nobles ideales se pretenden conseguir erradicando las causas generadoras de las guerras y la pobreza, o bien exterminando directamente a los desdichados, en este caso palestinos, idea que parece subyacer en la razón de ser de Technion. Y tampoco debe esperarse ningún gesto en favor del pueblo palestino por parte del gobierno de la UR, porque al igual que los perales no dan manzanas, el actual gobierno universitario está ahí para cumplir a rajatabla las pautas político-ideológicas de la administración autonómica del PP, partido comprometido con la causa del Gran Israel.

