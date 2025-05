Paso ligero al matadero

Antes de ser lanzados a la escabechina, nuestra conciencia debe ser convenientemente manipulada para convencernos de que la «nuestra», nunca la del enemigo, es una ... guerra justa. «Por Dios, Alemania y el káiser» grita el politicastro ultranacionalista de turno en su arenga a los cadetes alemanes antes de mandarlos a morir al frente en la I Guerra Mundial, conflagración conocida cínicamente como «la guerra que pondría fin a todas las guerras», iniciada en realidad por algo mucho más prosaico: los negocios de sus propios oligarcas, enfrentados a los de sus pares franceses o británicos.

Digámoslo claro. La guerra que los capitalistas miembros de la OTAN andan buscando con todo ahínco, y a la que por supuesto no mandarán a sus hijos, necesitaba una coartada: la que Rusia puso en bandeja con la invasión de Ucrania. Pero no lo olvidemos: una de las condiciones de la rendición soviética, aceptada por la OTAN, fue que esta organización nunca acecharía las fronteras rusas ¿Por qué, si no es porque desea la guerra, entre 1990 y 2020 la OTAN incorporó 14 países próximos a la frontera rusa? Tanto los capitalistas rusos como los de la OTAN ya no encuentran acomodo a sus intereses de manera diplomática. Buscan sangre. La nuestra.

Voltaire dejó escrito que aquellos que pueden hacernos creer cualquier absurdo tienen el poder para hacernos cometer cualquier atrocidad. Nos están empujando al abismo, y por la capacidad destructora de las armas, esta sí puede ser la guerra que ponga fin a todas las guerras.