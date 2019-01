Logroño, cableado

No cabe duda de que a los que permanentemente hemos denunciado a lo largo de los años, mayormente en solitario, por todos los medios a nuestro alcance, el desaguisado antiestético existente entre el cablerío eléctrico y de telecomunicaciones adherido al caserío central de Logroño, nos complace que por primera vez el tema tome cuerpo y vaya a un Pleno municipal a través de una moción presentada por el edil Vicente Ruiz del grupo socialista.

Modestamente, de forma reiterada, desde hace muchos años, he incidido sobre el particular, con textos e imágenes, a través de este medio de comunicación que me ha dado cobertura, al tiempo que hacía llegar a destacados miembros de la gerencia municipal -que no cito- amplios reportajes fotográficos de las imágenes más llamativas del desorden estético existente, pero los destinatarios permanecieron silentes.

Ahora se rompe el silencio oficial y tendrán que retratarse los grupos políticos ante un panorama de actuación de largo alcance, que aparentemente no da votos: pero una ciudad moderna que se precie, no puede permitirse semejante estado de cosas y sus regidores no podrán obviar y mirar a otro lado, como ha sucedido hasta la actualidad.

Una vez reconocido el problema, le corresponde al Ayuntamiento logroñés marcar la pauta de actuación y no ser mero espectador y considerar como una partida económica más las canalizaciones necesarias para albergar dichos suministros en cada nuevo proyecto y proponer un calendario de acciones correctoras de más largo alcance para el resto si de verdad se quiere revertir el panorama actual.