Me temo que no seré el único, ni el último, logroñés en criticar la organización de la llegada de los Reyes Magos a Las Gaunas. No sé a quién se le puedo ocurrir una idea que provocó que cientos de niños, de niños muy pequeños, se vieran obligados a pasar horas al raso de una mañana heladora para poder ver la llegada de los Magos. Seguro que hay mil alternativas para organizarlo y evitar semejante sinsentido.