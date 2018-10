Lección magistral perdida

Veo que no acertamos en el camino de la educación. Leo, sorprendido, y veo los efectos de las novatadas en la Universidad. Me parece que hemos perdido una oportunidad en la educación de estos jóvenes. Es un desastre el que han realizado. No había más que ver el parque. La mejor forma de educarles hubiera sido hacerles limpiar y recoger toda la basura. Porque las cosas pueden servir siempre para la educación y el crecimiento personal. No perdamos la oportunidad. La mejor forma de aprovechar los acontecimientos para el desarrollo de las personas es ayudar a hacerse responsables de sus acciones y de sus consecuencias.

Y esta solución la podríamos aplicar a todo botellón y a cualquier otra acción negativa. Que no lo paguen con dinero, ni tampoco las familias. Hay que probar lo que cuestan las cosas con el esfuerzo propio. Y puede ser una gran oportunidad de educación. La primera lección magistral de la Universidad.

