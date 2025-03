Sobre los desperfectos en baldosas y demás

Comenta Compartir

Estos días en el barrio hay mucho ruido, no es novedad pero en esta ocasión, no es por las furgonetas de reparto, es por los ... operarios que arreglan las calles, bueno, lo intentan porque hacen parches para que dejemos de quejarnos. Me sorprende que este Ayuntamiento no cuente con un equipo que revise los desperfectos de cada calle para ir arreglandolos poco a poco... Resulta que si los vecinos no se quejan no se cambian farolas, baldosas, papeleras rotas.... Animo a toda la ciudadanía a enviar fotos al 010 sobre los desperfectos de cada barrio, a ver si logramos que la ciudad «más feliz» y «con más turistas» quede bien en las fotos y no tengamos que pagarle a la gente el esguince o la rotura de pierna al tropezar en la acera en una de las miles de baldosas o adoquines rotos de esta nuestra gran ciudad, que no estamos para gastos extra.

