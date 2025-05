Nutricionistas necesarios en la sanidad pública

Comenta Compartir

¿Para qué existe la carrera de nutrición y dietética si luego no abren plazas para la sanidad pública? Actualmente estamos ante un momento donde ... las enfermedades crónicas están ligadas a la alimentación (diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares...) y resulta más necesaria aún la figura del dietista nutricionista. Estos profesionales no solo desempeñan un papel fundamental en la prevención, sino también en el tratamiento de numerosas patologías donde la alimentación puede marcar la diferencia en la salud y la calidad de vida de esa persona. Invertir en nutrición es invertir en salud. No es una idea nueva, y en otros países han integrado a los nutricionistas en su atención primaria y hospitalaria con resultados positivos. ¿Por qué no en España? ¿A qué estamos esperando? La formación existe –universidades, másters, cursos de formación– y profesionales preparados también, aunque muchos acaban trabajando en otros sectores por falta de oportunidades. Lo que falta es la voluntad de integrarlos en un sistema que necesita una visión preventiva y multidisciplinar.

