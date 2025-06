La dictadura del castellano

Comenta Compartir

Cuando visitaba España como turista me llamaba la atención la aparente incapacidad de los españoles para hablar otros idiomas aparte de su lengua materna. Creía ... que su apego a su idioma los llevaba a rechazar aprender y comunicarse en otra lengua. Tras mudarme a vivir aquí y conocer las costumbres de la sociedad, descubrí que los españoles están entre los pueblos más dispuestos a aprender nuevos idiomas como inglés, francés e incluso chino. También hay quienes desean aprender árabe. El secreto estaba en la propia lengua española: el castellano, como la llaman aquí por su origen (la región de Castilla). Es un idioma tiránico que no acepta compartir su trono. Cuando se establece, se niega a que cualquier otra lengua, incluso sus hermanas de raíz latina, invadan su fortaleza. Cuando llegué, hablaba tres idiomas además de mi lengua materna (el darija marroquí): árabe, francés e inglés. Pero tan pronto como empecé a aprender castellano, comenzaron a desaparecer, uno tras otro. Incluso el árabe, que consideraba mi lengua favorita, empezó a costarme hablarlo. El francés se mezclaba con el español hasta el punto de que a veces no puedo distinguirlos. En cuanto al inglés, parecía haber sido el primero en ser expulsado por el nuevo dictador, dejando apenas unas pocas palabras sueltas. Asimismo descubrí que el español tiene un encanto irresistible: hechiza a quien lo escucha, embriaga a quien lee su literatura y hace perder la cabeza a quien se sumerge en sus canciones. La diversidad de pueblos hispanohablantes y sus culturas ha creado para este idioma un vasto legado histórico-cultural difícil de abarcar. En mi tierra se dice que «quien aprende la lengua de un pueblo, evita su engaño», pero, en el caso del español, quien lo aprende es como si hubiera recorrido medio mundo.

Kamal Azam

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión