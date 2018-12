¿Qué fue de las juntas de distrito?

Desde julio no se convoca en Logroño ninguna junta de distrito, hecho lamentable que enmudece a los vecinos anulando la forma más cercana que tienen de hacer llegar sus inquietudes, quejas, sugerencias o interrogantes al Gobierno local. Con esta actitud se incumple el nuevo reglamento que las rige; tras más de un año de trabajo, representantes de partidos, asociaciones, gremios y colectivos sociales aprobaron por consenso el 5 de mayo la nueva normativa de participación ciudadana.

Tuve el honor de participar en su desarrollo. Fue un verdadero orgullo. Entre todos habíamos elaborar unos documentos muy evolucionados pero, ¿de qué ha servido si ahora los incumplen desde su artículo primero? Impiden la participación ciudadana al privarla de sus órganos e instrumentos de influencia en la gestión municipal. Sólo se han realizado dos juntas ordinarias este año, cuando el artículo 20, 1 precisa: «Cada una de las juntas de distrito será convocada de manera ordinaria trimestralmente». Me da pena y rabia el desprecio del Gobierno local hacia los habitantes de Logroño. Me parece hipócrita fotografiarse al lado de vecinos a los que no quieren escuchar y me sorprende que, excepto el Partido Riojano, nadie haya pedido la celebración de las juntas.

Que no nos amordacen, que nos dejen hablar de nuestros problemas y los de nuestros barrios en las juntas de distrito ¡ya!