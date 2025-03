El nuevo laboratorio de atrocidades digitales

Comenta Compartir

Cuando parecía que mi nivel de asombro no podía ser superado tras la existencia del genocidio de los palestinos, el olvido de las gentes saharauis ... o la invasión de Ucrania, con la aparente ceguera del resto de las naciones del mundo, una nueva indignidad recorre el espacio de las llamadas redes sociales. Hemos encontrado una nueva «ocurrencia» que sale de la fábrica de los horrores de Trump. No sólo los gobiernos de Estados Unidos se alían con los genocidas y consideran que la población palestina ha de incluirse en la red de los subhumanos sino que ahora el actual presidente compone un vídeo ignominioso que «fabrica un nuevo emperador» y que pretende convencer a los palestinos que el robo de sus tierras y la explotación privada debe llenar de felicidad a los que están siendo atacados y arrasados. No sólo perderán su territorio sino que podrán ejercer de bailarinas exóticas y crupieres de casino para agradar a los millonarios israelíes y americanos. Le escribo esta carta para unirme a los que ya se han posicionado en contra de esta aberración audiovisual que sólo podía ser creada en este nuevo laboratorio de atrocidades digitales y políticas dirigido por el desalmado, fantasioso y pseudoautócrata Donald Trump.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión