Logroño apestoso y ruidoso

Esta es la situación real en muchas calles de Logroño y un problema importante que este Ayuntamiento tiene que solucionar con urgencia. La anterior Corporación ... tuvo la desastrosa idea de retirar cientos de contenedores para crear carriles bici por donde caben autobuses y apenas circulan una decena de bicicletas a la semana, plantar jardines por donde circulan los coches y pintar tuertos garabatos para ponerlo más difícil. ¿Qué se consiguió con esta chapuza? Pues que los contenedores que ocupaban estas avenidas fueran a parar a las calles adyacentes, apilados y sin consideración, lo que ocasiona la mezcla de edores insoportables, máxime los de color marrón para restos orgánicos, que se recogen muy de vez en cuando (porque nunca se llenan) y se acumula la putrefacción. Y no digamos cuando el calor aprieta. Poco acertado estuvo quién ideó estos contenedores. Si a esto añadimos el estruendoso ruido de los camiones de recogida (tres veces por la noche en horas de sueño y en calles muy pobladas), pues ya tenemos la mezcla perfecta de peste y ruido. El Ayuntamiento tiene un arduo trabajo con este asunto al que debe dar prioridad. ¿Cómo? Pues devolviendo, dispersando, los contenedores al lugar donde estaban (eliminando los de color marrón) y soterrar todos y cada uno de ellos para que la recogida se haga una vez al día y no en horas de descanso. También, concienciando a la gente para que no convierta en un vertedero los espacios para la basura y, sancionando al irresponsable que «tira la casa por la ventana».

Logroño, hoy, huele mal, está sucio y con una enorme contaminación acústica. Así no se puede vivir.

