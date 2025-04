Otras guerras

Comenta Compartir

Hace unos días me referí a la guerra ruso-ucraniana. Hoy me centro en la palestino-israelita. Para empezar, quiero precisar dos cosas. Por una ... parte, mi admiración por todo lo que se refiere al mundo judío y, por otra, el principio de que toda persona u obra humana puede ser criticada o juzgada cuando se emplean medios racionales y honestos. Sí, admiro a los judíos, ese pueblo tan sufrido e inhumanamente castigado a lo largo de su historia. Hay que ver lo mucho que ha aportado a la Humanidad, prácticamente en todas las disciplinas. A Hitler, en su pérfido itinerario, le guió la idea de que los alemanes eran una raza superior y pienso si quizás quiso eliminar a los judíos por celos. Dicho lo anterior hay que decirles a los dirigentes de Israel que se están pasando en su destrucción de Palestina y Gaza. Hamás realizó una operación crudelísima y rechazable, pero lo que hace el gobierno israelí no guarda proporción con lo realizado entonces. Se está ensañando. Y, todo ello, en ese rincón mundial donde las tres religiones han generado tantas guerras y siguen dando guerra. ¿Hasta cuándo?

