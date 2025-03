Guerras (I)

Comenta Compartir

El viejo adagio 'Si vis pacem para bellum' regresa en el horizonte europeo. Suenan tambores de guerra y tenemos que armarnos si queremos la paz. ... Aquí sí que van a estar unidos el PSOE y el PP. Claro que también aparecen las dos modalidades de siempre: los que sí van a la guerra como solución al conflicto y los pacifistas con alternativas más o menos, por desgracia, utópicas. Recordemos al gran Bertrand Russell, pacifista en la Primera Guerra Mundial I y beligerante contra Hitler en la Segunda. La mayor parte de los españoles vive sin haber sufrido la horrible Guerra Civil 1936-1939. Hace tiempo que vivimos en paz y que España forma parte de ese gran proyecto político llamado Europa. Pero cuidado, que el continente padece (padecemos) una guerra en su flanco oriental, en Ucrania. Rusia invadió hace ya varios años esa nación-estado debidamente reconocido internacionalmente desde 1991. Quizás el Kremlin tenía razones para hacerlo, pero no tenía razón. ¿Intentó el diálogo, la vía diplomática para reclamar sus posibles derechos? La guerra sigue ahí y me hace recordar por su similitud a aquella absorción por parte de Hitler de las tierras checas de lengua alemana. ¿Será la última jugada de Putin o seguirá imitando a Hitler e hincando el diente ya en tierras sólidamente europeas? Ante esa hipótesis hay que prepararse. Y, por cierto, la consolidación de Europa requiere, a mi modesto entender, un ejército europeo. Hay otras guerras que nos atañen –todo lo humano me interesa– pero me gustaría reflexionar sobre ellas en otra ocasión.

