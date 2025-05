Con Gaza solo si da votos

Comenta Compartir

La incansable presión popular, unida a la monstruosidad de los crímenes sionistas, obliga a muchos gobiernos, entre otros el nuestro, a aparentarla ficción de hacer « ... algo» por Gaza. Así se entiende los movimientos del Ejecutivo español, de todo punto estériles o, a escala local, la iniciativa del PSOE logroñés por destinar la ayuda de emergencia a la población gazatí. Pero el «problema» no es solo Gaza, sino toda Palestina, invadida y torturada por una entidad sionista que igualmente ocupa territorios de otros estados soberanos. Basta de gestos para la galería y de iniciativas caritativas ¿Necesitan ideas para defender efectivamente no solo la vida, sino los derechos del pueblo palestino? Expulsen inmediatamente al personal diplomático y consular israelí. Deroguen la nacionalidad española a la descendencia sefardí que hoy habite en Israel y concédanla a la ciudadanía palestina. Prohíban el comercio con fisraelíes, y expropien aquellas sitas en España que se beneficien de la ocupación de los territorios palestinos. Tipifiquen penalmente la apología del sionismo. O, en vez de 23.000 miserables euros del Consistorio logroñés, que parte de la cuota española de los 800.000 millones de la UE dedicados a Defensa sean destinados a la verdadera defensa de Palestina. Y no nos vengan con el sempiterno argumento del antisemitismo, majadería similar a la de equiparar el antinazismo como algo antialemán.

