El poder de imaginar: que lo pague la banca

La de veces que he escuchado 'Imagine' de John Lennon, pero hoy quiero situar este texto en la frase «No olvides que lo que llamamos ... hoy realidad fue imaginación ayer» de José Saramago. Lennon siempre me ha hecho soñar, pero Saramago me lleva más allá. Para mí las palabras del Premio Nobel es un canto a la acción, a no dejar de luchar por hacer realidad los sueños. Y ahora que estamos tan concentrados en el presente y futuro incierto que nos han traído los Putin y los Trump con el afloramiento en el discurso de los «nuevos» imperialismos, creo que vamos a tener que tomar partido para defender nuestra soberanía europea y la de la UE. El nazi Rudolf Hess utilizó la frase «Cañones en lugar de mantequilla» para persuadir a la población de aceptar los problemas de abastecimiento a cambio del aumento militar. El socialista Pepe Borrell señaló hace pocos meses que «Prefiero los cañones a la mantequilla». Y digo yo que, por qué no «cañones y mantequilla a la vez». En cualquier caso, tras caernos del caballo cual Saulo, lo fundamental es conocer qué opina por el Congreso –urge saber si las formaciones de la izquierda más allá del PSOE, siguen refugiándose en el pseudopacifismo–, y el Gobierno. Conocido todo esto, lo concreto pasa por ¿cómo, quién y cuánto nos cuesta? Veamos una fórmula entre otras más. La Constitución nos habla del papel social de las empresas. Pues bien, miremos a la banca. Solo pagan menos del 3% de sus beneficios en impuestos y es conocido están obteniendo beneficios récord. No estaría mal que su «patriotismo» contribuya con dos puntos porcentuales más. Creo que con esto el Estado de Bienestar no se vería mermado y nuestra defensa y seguridad como Estado se fortalecería. Como ciudadanos del mundo, ha llegado la hora de soñar a lo grande y no tener miedo.

