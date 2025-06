Derecho a la vivienda

Comenta Compartir

El artículo 47 de la Constitución Española establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos ... promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos». Pues bien, desde 1978 se ha ido desarrollando el engranaje que hace que haya áreas de Vivienda en los tres niveles administrativos. ¿Qué utilidad tienen todas estas áreas si no se puede procurar que la ciudadanía vea cubierto este derecho? ¿Qué hacen todas esas instituciones y sus responsables? Como simple dato, no hay nada más que echar un vistazo a las páginas y aplicaciones de alquiler de vivienda y simplemente una habitación en Logroño se lleva 1/3 del salario medio de los riojanos. Es preocupante que con todos los responsables que hay en el área de Vivienda de cada institución, el acceso a un hogar digno siga siendo uno de los mayores problemas que tienen los españoles. Lo que para unos es un derecho, otros lo ven como un negocio donde invertir y especular. Quizá si el mercado no se regula solo haya que intervenir algo.

