Y nadie en Logroño...

La espléndida fotografía que abría Diario LA RIOJA el pasado jueves y el reportaje a doble página que la explicaba –«Todos distintos y todos iguales»– ... me han emocionado como pocas veces lo ha hecho un periódico en mí larga vida profesional. El colegio Vélez de Guevara, que lleva el nombre de quien encabezó la defensa de Logroño frente a quienes venían a imponer banderas no queridas, puede sentirse orgulloso, como los demás colegios de la ciudad, de acogerlas todas en una misma y sonriente identidad. Y, cómo no, me alegro de haber contribuido humildemente a que sigamos cantando «que nadie en Logroño se siente extranjero». Ese es el presente y el futuro que queremos.

