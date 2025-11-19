España y el Sáhara

Comenta Compartir

Se cumplen ahora 50 años del vergonzoso abandono del pueblo saharaui y del territorio colonial que hasta entonces era la 53 provincia española. No hay ... nada que celebrar y sí, frente al silencio político, que seguir denunciando las evidentes contradicciones de aquella decisión, radicalmente contraria a la justicia y el derecho internacional. ¿Hasta cuándo hemos de soportar la contradicción de que Logroño y otras ciudades y pueblos de La Rioja sigan hermanados con ciudades y pueblos saharauis; de que el Parlamento de La Rioja siga expresando su unánime solidaridad con el pueblo saharaui; de que decenas de familias sigan acogiendo cada verano niñas y niños saharauis; de que nuestros ayuntamientos, sindicatos y organizaciones sociales sigan impulsando y sosteniendo programas de cooperación con los campamentos de refugiados saharauis? ¿De qué sirve todo ello si el gobierno español se empeña en negarles lo más esencial: su derecho a la autodeterminación, a decidir su destino como pueblo? No en nuestro nombre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión