Querida Yoli

Este martes se cumple un año desde que te fuiste, y todavía no logro encontrar las palabras exactas para describir lo que ha sido este ... tiempo sin ti. A veces, parece que fue ayer cuando me llamabas para vernos, para tomarnos un café, para hablar de la vida como hacíamos siempre. Y otras veces, la ausencia pesa tanto que el tiempo se siente eterno. Tu partida fue tan repentina, tan injusta. Un accidente absurdo, cruel, que nos arrebató a alguien que todavía tenía tanto que dar. Nadie está preparado para perder así, de un momento a otro, sin un último abrazo, sin una despedida, sin poder decir todo lo que uno lleva dentro. Pero, aunque no tuve la oportunidad de decirte adiós, quiero aprovechar estas palabras para decirte todo lo que si tuve la suerte de vivir contigo. Tu bondad, tu risa contagiosa, tu forma de entender el mundo desde el amor y el compromiso eran y son un ejemplo. Toda tu vida entregando tu tiempo, tu energía y tu corazón a los demás. Sentías en lo más profundo de ti que ayudar al otro era una forma de amar. Y eso lo llevabas también fuera del trabajo. No solo fuiste trabajadora social de profesión, fuiste una cuidadora nata en todo lo que hacías. Conmigo, con tu gente, con quien te cruzaras. Echo de menos tus consejos, tu mirada que entendía más de lo que decías en voz alta, tu presencia serena. A veces me pasa algo y pienso en qué me habrías dicho tú. Y es curioso, porque casi siempre logro escucharte en mi memoria. Como si tu voz se hubiera quedado grabada, no solo en mi mente, sino en mi manera de ver las cosas.

Hoy, al recordarte, siento dolor. Pero también muchísima gratitud. Porque tenerte en mi vida fue un privilegio. Porque me diste tanto, fuiste ejemplo, sostén, alegría. Porque dejaste un legado que va más allá del trabajo que hiciste o los años que viviste: está en cada vida que tocaste, cada persona que ayudaste, cada uno de nosotros que tuvimos el honor de quererte.

