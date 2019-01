Un irlandés enamorado de esta tierra

Soy un artista madrileño-irlandés que vino de mi país a esta región y en busca de una vida mejor vendí mi guitarra. He trabajado y trabajaré el campo: vendimia, poda, elaboración. Tengo una pregunta sencilla: ¿en manos de quién/quiénes dejan ustedes el trabajo del campo? La excelencia vinícola no debería pasar por manos viles. Las falsedad, las coacciones y las condiciones inhumanas de trabajo son habituales. Estoy cerca y observo. A mí no me engañen. Cuando llegué a Logroño me enamoré. Este amor, si no es correspondido, no me compensa.

Oda a la poda, señores y señoras.

