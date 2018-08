La impotencia de una ciudadana

Es tal la impotencia que siento, el desamparo, la indignación y falta de apoyo que me he decidido a contar mi experiencia con dos policías locales de Logroño. Esto ocurrió el año pasado, pero estuve seis meses luchando sin conseguir nada. Ni tan siquiera que me escuchasen los superiores de estos agentes con número de placa 1203y 1204 . Llegó la denuncia, con una sanción de 200 euros y retirada de 4 puntos. El hecho denunciado: no respetar las señales de los agentes de la autoridad que regulan la circulación. (En Logroño, a 26 de julio. Firmado, la jefa de negociado de recursos). Hice un recurso de la denuncia y, a la vez, informé del trato que yo había recibido. Trato para mi forma de ver, grave, irrespetuoso y desproporcionado por parte del agente. La jefa de negociado de recursos no le dio ninguna importancia. Con fecha 28 de julio me llegó contestación: «Resolución de alegaciones desestimada». Ninguna mención a la falta de respeto hacia mí por parte de la autoridad. Solo refiere que yo desobedecí a dicha autoridad.

No me pareció justa la resolución. Pedí cita con el comisario jefe el día 9 de agosto a través del registro del Ayuntamiento, pero pasó un mes y nadie me contestó. El 12 de septiembre pedí otra cita, esta vez con el comisario jefe y con el concejal de Seguridad Ciudadana, sin obtener respuesta alguna.

En octubre o noviembre me acerqué a hablar con la secretaria del concejal de Seguridad Ciudadana. Me pidió que le llevase la documentación. Ella se encargaría personalmente de entregársela, dijo. Todos mi documentos sobre el caso, y una carta contando la impotencia que sentía, se los entregué a la secretaria del concejal. Me dijo que estuviese tranquila, que ella se encargaría de que tanto el comisario como el concejal lo leyesen. A fecha de hoy no he tenido ninguna noticia. Sí tengo un embargo de 200 euros, me han quitado 4 puntos y tengo que pagar 100 euros a la Delegación del Gobierno.

(Se me olvidaba, estuve en comisaría para preguntar por los nombres de los policías y por sus números de placa y me contestaron que no me los podían dar pero que la policía siempre tiene razón).

