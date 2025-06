Una fiesta para quedarse

Comenta Compartir

Como logroñés, soy consciente de lo fácil que resultaría aprovechar las fiestas de San Bernabé y hacer una escapada. Esto ocurre cuando ... se observa cierto pasotismo y desgana por parte de los encargados en hacer el programa de fiestas y acaban saliendo unos días de completo vacío. Pero se ha visto este año que la situación ha dado un completo giro, y ahora San Bernabé no son unos días de huida sino de llegada. El programa de fiestas de este año no solo provocó que los propios logroñeses se quedaran en su ciudad disfrutando, sino que multitud de visitantes se divirtieron con los actos organizados. El ambiente en las calles era propio de unas fiestas tan importantes como estas. Las degustaciones, los desfiles, el mercado medieval, las charangas de las peñas... todo estaba lleno de personas pasándoselo bien, y eso me alegra. Nunca entendí el porqué del desinterés por parte del anterior equipo encargado, pero me gusta ver que ahora Logroño vive y celebra todas sus fiestas.

