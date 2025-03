Ilícita diversión

Comenta Compartir

Aunque en la mayor parte de veces el ser humano sorprende gratamente por sus logros, conductas prosociales y avances para la mejora, ... hay veces en las que es preciso frotarse los ojos para asegurarse de la veracidad de lo que se está viendo. En agosto del pasado año una deleznable forma de diversión entretuvo a un grupo de chicos y chicas jóvenes en la fiesta de quintos de Villamediana de Iregua. La muchachada tuvo la ocurrencia de disputar un partido de fútbol sin balón, siendo éste sustituido por una gallina viva. Prefiero no pensar en cómo terminó el animal y el calvario al que fue sometido para regocijo de los mocetes. A mi parecer, la diversión y el espectáculo basados en el sufrimiento y muerte de indefensos animales son hechos de pésimo gusto, si bien los venimos heredando de nuestros ancestros a lo largo de muchas centurias. Que en estos tiempos de tan alto nivel de desarrollo tecnológico y de significativos avances en todos los campos sociales, el ser humano siga necesitando el sufrimiento animal para ocupar espacios de ocio, indica que el progreso social se produce con lagunas, bajo la amenaza de mentalidades ancladas en el Medioevo. Quiero pensar que los protagonistas de la salvajada de la gallina actuaron motivados por el ambiente festivo y desinhibidos en plena juerga y jolgorio, también que la mayor parte de ellos, a posteriori, se arrepintió de haber participado en semejante idiotez, no solo por la denuncia que la Guardia Civil ha interpuesto contra ellos, sino por una cuestión de valores morales. Si así no fuera, esta falta de sensibilidad hacia el sufrimiento animal me evocaría las palabras del filósofo alemán del siglo XIX, A. Shopenhauer: «Todo aquel que es cruel con los animales, no puede ser hombre bueno».

