Historia de dos pueblos

Riace, un pueblecito de Calabria (Italia) estaba a punto de desaparecer. Pero su alcalde, Domenico Lucano, abrió las puertas a refugiados e inmigrantes. El pueblo ha prosperado y ahora está lleno de vitalidad. Vilariño de Conso (Ourense) iba camino de sumarse a los pueblos de la 'España vacía'. Pero la iniciativa de la Asociación Vecinal Xolo de dar facilidades para que se instalen familias venidas de fuera ha salvado la escuela del pueblo, que ahora sí que tiene niños. Se ve que como en ambos casos era demasiado hermoso para ser verdad, en Riace ha entrado como elefante en cacharrería el ministro racista y fascista Salvini. Primero intentó asfixiar económicamente al pueblo, y como Riace resistía, ha decidido arrestar al alcalde e iniciar los trámites para deportar a los vecinos. Y en Vilariño está a punto de volverse a cerrar la escuela ya que el alcalde se niega a empadronar. «Quiero inversores, no mendigos (sic)». Las experiencias de Riace y Vilariño demuestran que la utopía de la integración y la convivencia no solo es posible, sino que incluso puede ser beneficiosa. Pero claro, eso no puede permitirse. Ni por parte de monstruos como Salvini, porque se pondrían en evidencia las mentiras de su discurso demagógico y populista, ni por parte de personajes como el alcalde de Vilariño, que, ante la expectativa de instalación de aerogeneradores, es lógico deducir que lo que le estorban no son los «mendigos», sino los «testigos». A Salvini le da igual que sus actuaciones generen odio y conflicto con tal de saciar su sed de poder. Al alcalde de Vilariño le da igual que el pueblo se muera («Yo también desapareceré algún día ¡qué le vamos a hacer!», dijo) con tal de seguir haciendo trapicheos con las eléctricas para su beneficio. Cuando leamos u oigamos bulos o intenten seducirnos con mensajes mentirosos racistas para pedirnos el voto deberíamos acordarnos de esto.

