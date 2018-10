Gracias a la sanidad pública... y una denuncia

Mi nombre es Alberto Morillas y tengo la gran suerte de decir que los médicos y enfermeras de la planta de Hematología y Neurología del Hospital San Pedro me han salvado la vida, curándome un linfoma que a punto estuvo de llevarme.

El trato humano que me han dado estos profesionales ha sido siempre magnífico y el momento de la despedida en planta se me quedará marcado de por vida, cómo me abracé y lloré con las enfermeras, sobre todo con Nati, Estíbaliz, Chus, Ana y muchas más que han sido de un apoyo fundamental para mi recuperación durante los siete meses de mi enfermedad.

· Las cartas no deberán superar las quince líneas (1.000 caracteres con espacios) y tendrán que incluir el nombre, apellidos, dirección y un número de teléfono del remitente. Diario LA RIOJA se reserva el derecho a extractarlas. Correo electrónico cartas@larioja.com

También quiero denunciar que, a mi modo de ver, en todo este tiempo están las enfermeras y auxiliares de la planta cuarta sobreexplotadas, con demasiada carga de trabajo y más concretamente los días en que no hay hospital de día y todos los pacientes desembocan a esta planta, junto con los enfermos de Hematología y Oftalmología, con todo y ello, aguantaban protestas de enfermos impacientes y maleducados, ponían en todo momento buena cara y estaban en todo momento correctas en su trabajo. Por eso quiero denunciar ésta situación y dar las gracias de todo corazón también a los médicos que me han animado en todo momento, como los doctores Nájera, Feliu, Hermosilla, Herrera, Campeny, Hernando..., y todos los que me han visitado y han contribuido a que supere esta enfermedad. Y, sobre todo, a las enfermeras y auxiliares que hasta el último día, con sus lágrimas de alegría, me han acompañado en estos momentos tan malos...

Gracias al Hospital San Pedro y todos sus recursos médicos, junto con el CBIR y la Asociación Contra el Cáncer.

cartas@larioja.com