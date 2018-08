Gracias y algo más

Hoy es el Día Mundial Contra la Hepatitis promulgado por la Organización Mundial de la Salud. Como afectados y afectadas de hepatitis C, uno de los diferentes tipos de hepatitis que deterioran el hígado hasta dejarlo inservible, seguimos aquí y queremos decir:

Gracias a nuestras familias, amigos y amigas que nos han acompañado desde que nos diagnosticaron la enfermedad. En muchos casos han sido más de veinte años luchando contra algo que parecía incurable.

· Las cartas no deberán superar las quince líneas (1.000 caracteres con espacios) y tendrán que incluir el nombre, apellidos, dirección y un número de teléfono del remitente. Diario LA RIOJA se reserva el derecho a extractarlas. Correo electrónico cartas@larioja.com

Gracias a todos los colectivos que han apoyado nuestra lucha.

Gracias a la investigación porque, en los últimos cinco años, empezó a mostrarnos que la solución estaba cerca.

Gracias a todos los profesionales del sistema sanitario público de La Rioja por su atención durante los tratamientos.

Llegados a este punto, y como lo cortés no quita lo valiente, tenemos que recordar que nuestra lucha no ha concluido.

Hay que seguir informando a la población de que ante la menor duda consulte a su médico de familia y solicite las pruebas para descartar la presencia de hepatitis C. Una vez finalizado el tratamiento y eliminado el virus, hay que seguir demandando un exhaustivo seguimiento de la recuperación del hígado tras la eliminación del virus.

El riesgo de graves complicaciones y cáncer de hígado no se acaba cuando el virus desaparece. Las pruebas deberían ser pautadas de forma automática pero, lamentablemente, es el propio paciente el que tiene que solicitar las revisiones a su médico de familia. Según los expertos, el escenario de la hepatitis C ha cambiado. Con los nuevos tratamientos, su simplicidad de administración y su acceso universal, se acaba con la infección pero no con la lesión hepática. Nos estamos quedando atrás en el diagnóstico de la enfermedad que el virus deja en el hígado.

La noticia que publicamos el pasado martes en la sección 'La retina de la memoria', con una foto antigua del grupo musical Los Siderales, contenía un error en la formación del grupo, que en realidad estaba formado por Enrique, José Mari, Santi y Fino.

cartas@larioja.com