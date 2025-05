Una nueva orla de reconocimiento

Comenta Compartir

No hay semana en que no se conceda algún premio honorífico a alguna persona o institución. Por su buen hacer, por su servicio a la ... sociedad, por su contribución al bienestar de los ciudadanos, por sus investigaciones en diferentes ámbitos... Es una maravilla, aunque hay dos cosas que me chocan al respecto. Esos galardones se dan a gentes importantes, exitosas, pero echo en falta que no recordemos a las humildes y sencillas. Cada día me encuentro con hombres y mujeres soberbias, extraordinarias u ordinarias, que prestan un gran servicio y sin embargo nunca aparecen en ninguna nómina de reconocimientos oficiales.

Podría fijarme, por ejemplo, en las personas que en mi propia casa hacen un callado pero impresionante trabajo. En el bloque en el que vivo, están todas las semanas, casi siempre mujeres, limpiando. Me monto en el autobús y ahí están los conductores día tras día haciendo su recorrido, sea festivo o laborable. Salgo a la calle y enseguida observo, da igual si hace frío o calor, a los barrenderos haciendo una tarea encomiable limpiando nuestras calles. Podría llenar cientos páginas con la lista de personas sencillas que con su tarea contribuyen a nuestra felicidad. Hoy prefiero quedarme en mi casa y contar lo que admiro, ya que con esta carta simplemente pretendo que todos esos servidores sepan que les estamos muy agradecidos y que prestan un grandísimo servicio a la ciudadanía. Miles sirviendo sencillamente; pocos con la orla de reconocimiento que se merecen. Que sepan todos que con su esfuerzo humilde y su colaboración funciona el mundo a diario.

