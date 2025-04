Los niños que llegan

Comenta Compartir

Los adolescentes venidos de África que llegan para su acogimiento merecen todos los respetos y cariños, aunque provengan de zonas pobres. Cuando llegan los niños ... ricos o de países europeos hay muy poco problema. Hasta tienen pisos elegantes de alojamiento. Pienso que sería bueno contar con todas las experiencias de la comunidad autónoma para encontrar los mejores caminos y los más humanos para enfrentar esta coyuntura. Nunca va a ser fácil, pero sí menos difícil. Ayuntamientos, entidades de acogida, técnicos y personas conocedoras del tema pueden aportar pistas interesantes de solución. También se podría contar con recursos materiales, que los hay. Hablo con una pequeña experiencia personal. Durante 30 años he vivido en mi casa con una persona que ha ido cambiando. Eran drogadictos, expresos, sin familia, transeúntes, inmigrantes... Gente ya mayor. En general ha sido positivo. Me gustaría que se cree, si no lo está ya, una comisión para ir organizando y realizando la acogida de estos chicos. Cierto que hace falta una gran dosis de iniciativa y cariño. Y algo muy importante: somos toda la Rioja la que acogemos y nos implicamos en ello. Que se note en la realidad.

