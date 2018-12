El futuro del castillo de San Asensio

Permítanme los amigos de San Asensio meterme en un asunto suyo pero que también atañe a zonas como la Sonsierra y La Rioja Alta. Me refiero al castillo de Davalillo, cuya silueta tanto destaca en nuestro entorno y que he visitado varias veces. El pueblo está dividido sobre si ha de ser adquirido por el Ayuntamiento o si ha de aceptar una propuesta de compra de Bodegas CVNE. Si se me pidiese mi opinión, me inclinaría por la segunda opción. De esa manera el castillo se restauraría y cobraría vida, cosa que me malicio no lo haría con el Ayuntamiento pues lleva siglos, más o menos, sin conseguirlo. Las piedras van a seguir ahí y lo mejor del castillo es su perfil exterior y su entorno pues por dentro, si no me engaño, no tiene gran cosa que ver o admirar.