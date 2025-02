¡Gracias, plataforma Da Vinci!

Comenta Compartir

Mucho se está hablando últimamente de las intervenciones quirúrgicas con la plataforma Da Vinci. Y no es para menos. Puedo decir, como persona afectada directamente, que todo lo bueno que se diga de esta innovación quirúrgica es absolutamente cierto y es poco. Compartirán conmigo que ... todas las técnicas llevan detrás al equipo humano que la maneja y gestiona profesionalmente. El pasado 23 de enero fui operado en el Hospital San Pedro de un cáncer de estómago. Tanto el alta en apenas unas horas, como la recuperación inicial tan tempranas, me parecen sorprendentes. Aunque tenga que realizar mis controles periódicos me encuentro muy bien, hago una vida normal y me siento feliz con el resultado de la operación. Por ello, quiero agradecer todavía emocionado a la doctora Aitana García Tejero, a todo su equipo quirúrgico, y a todo el personal médico, de enfermería y auxiliares de la segunda planta del San Pedro la excelente atención profesional y humana que recibí en la habitación 258.

Nunca estaré suficientemente agradecido por la calidad de las atenciones de toda la plantilla que estuvo pendiente de mí durante esas fechas. Me atrevo a decir que la sanidad pública riojana es excelente y puntera. ¡Gracias Da Vinci! ¡Gracias doctora Aitana!

